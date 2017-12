Odair José faz show gratuito, sábado, no Sesc Campo Limpo

Prestes a lançar um álbum com músicas inéditas, Odair José faz show gratuito neste sábado, 9, no Sesc Campo Limpo. Na apresentação, ele relembra hits da carreira, com foco especial nos anos 1970. Vou Tirar Você Desse Lugar, Uma Vida Só (Pare de Tomar a Pílula)' e Cadê Você estão no repertório.

Além do projeto com inéditas, Odair acaba de lançar o CD e DVD com o show no qual revisitou, na Virada Cultural do ano passado, o repertório do álbum O Filho de José e Maria (1977). O disco original se tornou cultuado no passar dos anos, mas foi fracasso de público e crítica na época do seu lançamento. Trata-se de uma ópera-rock em que o artista conta a história de um homem, baseado em Jesus Cristo, que descobre sua sexualidade aos 33 anos. Odair chegou a ser ameaçado de excomunhão pela Igreja por sua versão.

Outro projeto de redescoberta recente envolvendo Odair foi a caixa Quatro Tons de Odair José, lançada no fim do ano passado. O box inclui os álbuns Assim Sou Eu (1972), Odair José (1973), Lembranças (1974) e Odair (1975). São os discos em que Odair atingiu o sucesso comercial e que permaneceram anos sem reedições. "Acho que com esses discos voltando ao mercado as pessoas saberão quem sou de verdade. Ouvi os Quatro Tons e me reconheci ali. Aquilo é a minha verdade", disse ele ao Estado em novembro do ano passado.

