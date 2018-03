Obras que Mozart fez na infância são apresentadas pela 1ª vez

Duas composições inéditas de Mozart foram apresentadas neste domingo, 2, pela Fundação Internacional Mozarteum, em Salzburgo. As obras foram mostradas pela primeira vez em público neste domingo, e estavam em um livro que a fundação tem desde 1864. As partituras foram feitas pela então criança prodígio Wolfgang Amadeus Mozart.

Até agora, as 18 peças que integram o "livro de notas de Nannerl" (Nannerl era o apelido da irmã de Mozart) eram atribuídas ao pai do famoso músico, Leopold Mozart, ou a autores anônimos. Mas, após estudar toda uma série de indícios, os analistas chegaram à conclusão de que foram criadas por Mozart quando ele era criança.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Trata-se de um movimento de concerto para piano, de 75 compassos e cinco minutos de duração, e de um prelúdio de um minuto, cujas partituras foram passadas pelo pai do famoso compositor à mão para o

papel, mas "o estilo das composições não corresponde à autoria de Leopold", disse um pesquisador da fundação.

Os especialistas estão agora praticamente certos de que o pequeno Mozart criou estas peças e as tocou no piano para o pai, que depois escreveu as notas e as corrigiu.

O gênio que mais adiante criaria A Flauta Mágica tinha então entre 7 e 8 anos, e nestas obras se vê como "um músico jovem mostrou o que podia (fazer). Além disso, o movimento tem erros de composição

que nunca aconteceriam com o experiente Leopold", disse o especialista.