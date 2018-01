Obras do maestro Arturo Toscanini são exibidas nos EUA Próximo a completar 50 anos de morte, parte da coleção privada do maestro Arturo Toscanini será exibida pela primeira vez em Nova York. Cerca de 60 obras serão expostas na sala Avery Fisher do Lincoln Center, onde será realizado um concerto comemorativo no dia 16, com a Filarmônica de Nova York e a orquestra italiana Sinfônica Toscanini. A mostra, chamada A Música Secreta do Maestro, inclui peças italianas e americanas do fim do século 19 e princípio do século 20, entre as quais um óleo do edifício Flatiron de Manhattan, por Alfred East, e uma escultura de Enrico Caruso como um Buda risonho, feita pelo próprio maestro.