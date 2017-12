Objetos pessoais de Michael Jackson vão a leilão nos EUA O chapéu preto que virou uma das marcas do astro Michael Jackson e o disco de ouro pelo álbum Thriller estão entre os vários objetos do músico que serão leiloados pela casa Guernsey´s, de Nova York, em maio. A coleção inclui cerca de 2 mil itens vindos da família Jackson, entre eles letras de músicas escritas à mão, óculos de sol e um microfone do cantor pop. Os objetos serão leiloado nos dias 30 e 31 de maio, no Hard Rock Hotel and Casino, em Las Vegas. A coleção, que já foi objeto de uma batalha judicial entre Jackson e um ex-sócio de sua família, inclui peças usadas pelos irmãos Jackson da metade dos anos 60 até o começo dos anos 90. Entre as lembranças há as sapatilhas de balé de Janet Jackson e uma fantasia de Mae West usada por ela em sua primeira apresentação com os Jackson Five. Uma jaqueta preta com lantejoulas e ombreiras usada por Jackson nos anos 80 em seu "moonwalking" também está à venda. A Guernsey´s não estipulou preço mínimo para os itens a serem leiloados, mas funcionários da casa esperam que os lances para alguns deles sejam altos. "Haverá compradores dos mais diferentes tipos, desde fãs dedicados até empresas que vêem nesses objetos algo interessante para deixar em exposição", disse Arlan Ettinger, presidente da Guernsey´s. Será possível fazer lances pelo site eBay no momento em que o leilão estiver sendo realizado. Jackson, que tornou-se um superastro com o lançamento de Thriller, em 1982, e continua ocupando o posto de um dos músicos que mais vendeu discos de todos os tempos, saiu de cena por meses depois que foi absolvido de acusações de pedofilia, em junho de 2005. Em novembro do ano passado ele retomou as atividades musicais cantando em uma cerimônia de premiação em Londres.