Objetos pessoais de John Lennon serão leiloados Vários objetos pessoais do ex-Beatle John Lennon, entre eles um caderno escolar com desenhos do músico, serão leiloados no mês que vem pela casa Cooper Owen. O leilão acontecerá no dia 19 de abril no Museu de Cera Madame Tussauds, em Londres. O caderno tem como título "My Anthology" (Minha Antologia) e descreve a personalidade do que seria mais tarde uma das maiores estrelas da música britânica. "O caderno permite dar, pela primeira vez, acesso à mentalidade que Lennon tinha aos 12 anos", diz a casa de leilões. Encapado com papel vermelho e à venda por 100 mil libras esterlinas (US$ 170 mil), contém um desenho inspirado no primeiro verso do poema A Morsa e o Carpinteiro, de Lewis Carroll, que, segundo especialistas, teria inspirado a canção dos Beatles I Am The Walrus. O caderno de dez páginas foi guardado até hoje pelo antigo professor de inglês de Lennon, Lancelot Burrows. Segundo a casa de leilões Cooper Owen, Burrows guardou esse caderno do ano de 1952 para mostrá-lo às gerações futuras da escola Quarry Bank, em Liverpool, onde o pequeno John Lennon estudou. Além do caderno, vai a leilão a pulseira de batismo de John Lennon e seu diário de viagem durante uma travessia de Nova York às Bermudas, em 1980, a bordo do veleiro Megan Jaye. O diário é avaliado em cerca de US$ 45 mil. Também serão arrematados uma carta enviada ao ex-Beatle Paul McCartney e assinada por George Harrison e Ringo Starr. Esta é considerada o primeiro passo legal para o fim dos Beatles.