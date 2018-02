Objetos de Johnny Cash vão ser leiloados em Los Angeles

Os fãs de Johnny Cash que não conseguiram adquirir peças em um grande leilão da Sotheby's em 2004 terão outra chance de comprar guitarras, figurinos e outros objetos do Homem de Preto, durante uma nova venda de seus artigos, que será realizada em Los Angeles, em dezembro, disseram na segunda-feira os organizadores.

Quase mil lotes vão a leilão em 5 de dezembro, afirmou a Julien's Auctions. Uma exposição pública dos objetos deve começar em 19 de novembro.

Entre os itens, está um macacão azul de sarja de Nimes, vestido por Cash na famosa foto de Jim Marshall, que mostra o músico mostrando seu dedo médio para a câmera. A expectativa é que esse item seja vendido por 3 mil a 5 mil dólares.

Os fãs certamente tentarão abocanhar uma capa preta que vai até o joelho e que inexplicavelmente foi parar no guarda-roupa de Cash. O valor deverá variar entre 2 mil e 3 mil dólares.

Entre as guitarras, está uma Martin D-28 acústica, com a qual Cash escreveu suas primeiras quatro linhas do hit "I Walk the Line" e fez o seu nome. Para essa peça, o preço já é mais salgado: 20 mil a 30 mil dólares.

Uma carta não datada, escrita a mão por Bruce Springsteen e destinada a "Big John" custará entre 500 e 700 dólares. Nela, está escrito "Aqui está meu último (álbum). Tem muitas influências do country + folk + Eu acho que talvez você queira dar um chute nele."

Há muitas letras de músicas obscuras e não gravadas escritas a mão por Cash . Entre elas, está uma intrigante canção de amor chamada "I Draw the Line". O preço estimado varia de 2 mil a 4 mil dólares.

Se o leilão tiver algo de parecido com o da Sotheby's, as estimativas devem ser rapidamente superadas. A venda de 2004, destinada a pagar impostos de propriedade depois da morte de Cash e sua mulher, June Carter Cash, um ano antes, levantou quase 4 milhões de dólares. Um de seus Grammys foi o item mais caro do leilão, vendido por 187.200 dólares depois de ter seu preço calculado entre 5 mil e 7 mil dólares.

Um porta-voz do leilão não estava imediatamente disponível para identificar os vendedores dos itens. Uma porção dos ganhos irá para a MusiCares, uma instituição de caridade que ajuda músicos com problemas financeiros e de saúde.