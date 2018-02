Objeto atinge Lady Gaga durante show em São Paulo

A cantora pop Lady Gaga foi atingida no rosto por um objeto lançado na direção do palco durante a apresentação da cantora em São Paulo, neste domingo, 11.

Ela havia convidado três pessoas da plateia e começado a abrir os presentes que vários fãs haviam jogado durante o show. Nesse momento, foi atinbgida no rosto.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Após o incidente, o publicou iniciou uma vaia, que foi interrompida pela própria cantora, ao dizer: "Não precisa disso. Eu estou bem, ok?". Gaga então retomou a apresentação.

No total, 50 mil pessoas compareceram ao show, no estádio do Morumbi.