Obama derrota Clinton no Grammy 2008

O pré-candidato democrata à presidência dos Estados Unidos Barack Obama obteve neste domingo, 10, mais uma vitória. Mas não nas urnas. No Grammy, prêmio máximo da indústria da música. Obama venceu o ex-presidente Bill Clinton, marido de sua rival Hillary pela candidatura democrata, na categoria dedicada a Álbuns Falados. Veja também: Cantora africana tira Grammy de Gil, Céu e Bebel Gilberto O disco de Obama é uma versão em áudio de seu próprio livro, The Audacity Of Hope: Thoughts On Reclaiming The American Dream. O de Clinton, Giving: How Each of Us Can Change the World. Obama já havia conquistado o prêmio nessa categoria em 2006, com o livro Dreams of My Father. Também concorria na categoria outro ex-presidente democrata, Jimmy Carter. Tanto Clinton como Carter já haviam vencido o Grammy nesta categoria. Além de políticos, também concorreram este ano a poeta Maya Angelou e o ator Alan Alda.