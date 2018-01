Obama cria sua playlist de verão e inclui música de Caetano Veloso

Em sua playlist de verão, o presidente Barack Obama incluiu a música Cucurrucucú Paloma", interpretada por Caetano Veloso.

O presidente dos Estados Unidos sempre divulga essa listas, mostrando seu gosto musical. Desta vez ele elaborou duas versões, uma para a noite e outra para o dia. Caetano foi incluído na lista da noite.

A música é do mexicano Tomás Méndez, que o brasileiro gravou e que fez parte da trilha sonora do longa Fale com Ela, de Pedro Almodóvar.

Entre as outras canções que Obama relacionou estão Billie Holiday, Fiona Apple, Miles Davis, Janet Jackson, Jay Z, Manu Chao, Prince, Courtney Barnett.