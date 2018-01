Oasis relançam 'Be Here Now' em edição especial

Um dos mais importantes discos da segunda metade dos anos 90, ‘Be Here Now’, que o Oasis lançou em 1997, acaba de ganhar uma edição especial remasterizada. O CD em formato triplo traz um generoso material inédito: faixas demos do disco gravadas em 1996, além de outras raras e inéditas. Outra novidade é uma nova mixagem da música ‘D’You Know What I Mean?’ intitulada agora ‘NG’s 2016 Rethink’.

Em um material de divulgação, Noel Gallagher, guitarrista da banda, disse o seguinte: “Conforme os anos foram passando, eu comecei a aceitar que as músicas de ‘Be Here Now’ eram de fato insanamente longas... muito longas! Alguém (não me lembro quem) teve a ideia de revisitarmos e reeditarmos o álbum inteiro para a posteridade. Só conseguimos fazer a primeira faixa antes de encher o saco... Mas ela ficou mega f...”.

Repertório de ‘Oasis: Be Here Now – Edição Chasing The Sun’

Disco 1 – Be Here Now

1 D’You Know What I Mean?

2 My Big Mouth

3 Magic Pie

4 Stand By Me

5 I Hope, I Think, I Know

6 The Girl In The Dirty Shirt

7 Fade In-Out

8 Don’t Go Away

9 Be Here Now

10 All Around The World

11 It’s Gettin’ Better (Man!!)

12 All Around The World (Reprise)

Disco 2 – Lados B & Faixas Extras

1 Stay Young

2 The Fame

3 Flashbax

4 (I Got) The Fever

5 My Sister Lover

6 Going Nowhere

7 Stand By Me (Ao vivo no Bonehead’s Outtake)

8 Untitled (Demo)

9 Help! (Ao vivo em LA)

10 Setting Sun (Transmissão ao vivo de rádio)

11 If We Shadows (Demo)

12 Don’t Go Away (Demo)

13 My Big Mouth (Ao vivo em Knebworth Park)

14 D’You Know What I Mean? (NG’s 2016 Rethink)

Disco 3 – Mustique Demos

1 D’You Know What I Mean? (Mustique Demo)

2 My Big Mouth (Mustique Demo)

3 My Sister Lover (Mustique Demo)

4 Stand By Me (Mustique Demo)

5 I Hope, I Think, I Know (Mustique Demo)

6 The Girl In The Dirty Shirt (Mustique Demo)

7 Don’t Go Away (Mustique Demo)

8 Trip Inside (Be Here Now) (Mustique Demo)

9 Fade In-Out (Mustique Demo)

10 Stay Young (Mustique Demo)

11 Angel Child (Mustique Demo)

12 The Fame (Mustique Demo)

13 All Around The World (Mustique Demo)

14 It’s Gettin’ Better (Man!!) (Mustique Demo)