Oasis recebe prêmio Brit por "contribuição à música" O grupo britânico de rock Oasis receberá em fevereiro de 2007 o prêmio Brit, o mais importante da indústria do Reino Unido, por sua "magnífica contribuição à música", anunciou nesta sexta-feira a organização. A banda de Manchester, liderada pelos polêmicos irmãos Noel e Liam Gallagher, receberá o mesmo prêmio entregue em edições anteriores a grupos como The Beatles, U2, Fleetwood Mac, Eurythmics ou The Who e a cantores como Paul Weller, Tom Jones, Sting e David Bowie. O presidente da Indústria Fonográfica Britânica (BIS), Peter Jamieson, encarregado da organização do Brit, afirmou que o Oasis "abriu caminho para muitas bandas jovens de rock que conquistaram as paradas de sucessos do Reino Unido". Jamieson anunciou que a entrega dos prêmios deve acontecer ao vivo pela primeira vez em quase duas décadas, e que, por isso, era "apropriado fazer uma homenagem a uma das bandas mais emocionantes que o Reino Unido produziu". A formação inglesa, considerada como referência para bandas como Kasabian e Arctic Monkeys, vendeu mais de 50 milhões de álbuns no mundo todo. O Oasis levou o prêmio Brit de melhor grupo revelação em 1995, de melhor álbum por (What´s The Story) Morning Glory, melhor grupo britânico e melhor videoclipe em 1996. A próxima cerimônia de entrega destes prêmios acontece em Londres, em 14 de fevereiro do ano que vem.