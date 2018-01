Oasis passa o som no Credicard Hall À base de cachorro-quente, cerca de 2 mil fãs guardam lugar na fila desde o início da manhã. O grupo inglês está na Zona Sul nesse momento. Fazem sua passagem de som logo mais, entre 16h30 e 17h30, e já ficam direto no Credicard Hall para o show. Segundo a produção, almoçarão nos camarins (peixe e comida orgânica). Os irmãos Liam e Noel Gallagher e cia. chegaram a São Paulo ontem à noite e estão hospedados em um hotel nos Jardins. Uma das maiores preocupações da produção é quanto à entrada de fãs com objetos. Garrafas e latas estão terminantemente proibidas. No show em Santiago, Chile, um espectador atirou uma lata no palco, e os irmãos Gallagher não gostaram nem um pouco. Ameaçam suspender o show se isso acontecer. Cerca de 2 mil fãs já estão na calçada da casa de espetáculos desde as 8 horas da manhã - muitos deles, estudantes, perderam o dia de aula hoje para guardar um bom lugar no gargarejo. Almoçaram cachorro-quente, segundo seguranças da casa.