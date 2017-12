'Oasis não voltará', afirma ex-empresário da banda

LOS ANGELES - O empresário Marcus Russell, responsável por gerenciar o Oasis, disse à Agência Efe nesta quarta-feira que a banda britânica dissolvida em 2009 não voltará a se reunir.

"Não, não vai acontecer. Não existe razão para isso e ninguém dentro da banda quer que ocorra. Não acredito que aconteça", afirmou Russell sobre essa possível volta em encontro com a imprensa para a divulgação do documentário "Oasis: Supersonic" na cidade de Santa Monica, na Califórnia.

Dirigido por Mat Whitecross, Oasis: Supersonic ficará em cartaz nos Estados Unidos por apenas um dia, 26 de outubro. A obra, narrada pelos irmãos Liam e Noel Gallagher em entrevistas gravadas separadamente, conta a meteórica ascensão e o caótico reinado de uma das bandas mais famosas dos anos 90 e autora de hits como "Wonderwall", "Don't Look Back in Anger" e "Champagne Supernova".

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Já assisti várias vezes e me parece um grande documentário. Ele retrata exatamente a loucura daqueles anos e recria a época de uma maneira tão autêntica que é inevitável ter a sensação de revivê-la", acrescentou.

Noel Gallagher, o principal compositor e guitarrista da banda, deixou o Oasis em agosto de 2009 devido à péssima relação com o irmão e vocalista Liam.

Após essa decisão, Noel continuou sua carreira solo com a banda Noel Gallagher's High Flying Birds, enquanto Liam Gallagher formou o grupo Beady Eye, extinto em 2014. Os dois irmãos, desde então, seguem sem fazer as pazes e costumam trocar insultos por meio dos veículos de imprensa.

"Quem sabe se algum dia essa relação melhorará? Não sei, está fora do meu controle e do de todo o mundo. A resposta está neles mesmos", disse Russell, emocionado após contemplar as imagens que encerram o documentário, que se referem aos dois shows ao ar livre de Knebworth, na Inglaterra, onde a banda reuniu mais de 250 mil espectadores em 1996.

"Fizeram bem em seguir adiante depois daquilo. A máquina não deveria parar e assim foi. Seguimos por mais 13 anos", considerou o empresário.

O documentário sobre o Oasis conta com Asif Kapadia (Amy, 2015) como produtor executivo, cargo também ostentado pelos irmãos Gallagher.