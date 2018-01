Oasis não fará show extra em São Paulo O grupo de entretenimento CIE descartou ontem a chance de um show extra da banda britânica Oasis. Os ingressos para o show, no dia 15, próxima quarta-feira, no Credicard Hall, estão esgotados desde o dia 28. A CIE cogitava levar o espetáculo para o Anhembi, mas haveria choque com a Bienal do Livro de São Paulo, que começou ontem e vai até o dia 19 de março no Pavilhão de Exposições. Outra data também é impossível, já que há um show na casa no dia seguinte. A banda vai apresentar seu mais recente - e criticamente aclamado álbum - Don?t Believe in Truth (Sony-BMG).