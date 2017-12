Oasis lidera pesquisa de melhor álbum britânico

A banda Oasis ficou com os dois primeiros lugares em uma pesquisa sobre o melhor álbum britânico dos últimos 50 anos, superando clássicos dos Beatles, Rolling Stones e Pink Floyd. O álbum de estréia da banda de Manchester, Definitely Maybe, liderou a pesquisa feita para a revista Q e a HMV, e seu segundo álbum, de 1995, (What's The Story) Morning Glory?, foi o segundo colocado. Os Beatles ficaram com cinco dos 50 primeiros lugares, com Revolver, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, Rubber Soul, Abbey Road e The White Album. Os Rolling Stones entraram na lista apenas com Exile on Main Street (48.º colocado) e Let It Bleed (50.º). Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, um dos álbuns mais vendidos de todos os tempos, foi o nono colocado na lista. O editor da Q, Paul Rees, comentou: "Está claro que, por ter recebido três vezes mais votos que qualquer outro grupo, o Oasis é a banda mais amada do país". A lista dos Top 50 está em www.q4music.com. Confira os primeiros 20 colocados da lista: 1) Definitely Maybe - Oasis 2) (What's the Story) Morning Glory? - Oasis 3) OK Computer - Radiohead 4) Revolver - Beatles 5) The Stone Roses - The Stone Roses 6) Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band - Beatles 7) London Calling - The Clash 8) Under the Iron Sea - Keane 9) Dark Side of the Moon - Pink Floyd 10) Urban Hymns - The Verve 11) The Bends - Radiohead 12) Abbey Road - Beatles 13) Hopes and Fears - Keane 14) Don't Believe the Truth - Oasis 15) Violator - Depeche Mode 16) The Queen is Dead - The Smiths 17) A Night at the Opera - Queen 18) Whatever People Say I Am, That's What I'm Not - Arctic Monkeys 19) The White Album - Beatles 20) Never Mind the Bollocks... - Sex Pistols