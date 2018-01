Oasis já está em São Paulo Chegaram no início da noite a São Paulo, no vôo 8921 da Varig, vindos de Santiago (Chile), os integrantes da banda inglesa Oasis. Pouco mais de 70 fãs os aguardavam. Todos juntos (Noel e Liam Gallagher, Gem Archer, Andy Bell e o baterista Zak Starkey, filho de Ringo Starr, dos Beatles), posaram para fotos e deram autógrafos, demonstrando disposição e simpatia. Depois, em duas vans, com uma viatura da Polícia Militar escoltando, seguiram para um hotel nos Jardins, em São Paulo. O Oasis toca nessa quarta-feira, às 21h, no estacionamento do Credicard Hall, em São Paulo, para cerca de 15 mil pessoas. Os ingressos estão esgotados desde o dia 28.