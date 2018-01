Oasis faz único show em SP De novo, pela terceira vez em uma década, estamos diante dessa animalidade do rock inglês, a banda Oasis, chegou hoje ao País para uma única apresentação, nesta quarta-feira, às 21 horas, no estacionamento do Credicard Hall. Foram vendidos todos os 14 mil ingressos e há 1.000 convidados, o que dá um público previsto de 15 mil pessoas. A abertura é dos meninos do Moptop, uma banda carioca bem bacana com guitarras bem tocadas, um vocalista cool e sem complexo de inferioridade em relação ao rock inglês. Os portões do estacionamento do Credicard Hall serão abertos às 18 horas. A censura é de 14 anos. Não será permitida a entrada de menores de 10 anos (de 10 a 13 anos, podem entrar com pais ou responsáveis) Encabeçada pelos irmãos Noel (composição, guitarra e voz) e Liam Gallagher (voz), o Oasis é a banda que deu um novo sentido ao triângulo jurídico "calúnia, injúria e difamação". Não é por acaso que seu agente de turnês é identificado pelo nome Noise & Confusion Touring Co Ltd. (Barulho & Confusão Companhia de Turnês Ltda.). Banda que nasceu gigante, tendo suas primeiras canções (como Live Forever e Wonderwall) equiparadas às dos Beatles nas listas de Melhores do Século, o grupo decaiu ao longo dos anos. Sua história recente está marcada pelo infortúnio artístico. Explica-se: em 1997, lançaram o álbum Be Here Now (o sucessor dos seus discos-fenômeno, Definitely Maybe e What?s the Story (Morning Glory)?). Mas sabem quem estava lá no topo naquele ano? OK Computer, do Radiohead. Quem se lembraria dos outros discos médios que disputavam o Olimpo pop da época? Bom, mas eles ainda tinham crédito, e voltaram a tentar em 1998, com The Masterplan; em 2000, com Standing on the Shoulder of Giants; e em 2002, com Heathen Chemistry. Embora fossem discos até razoáveis, não convenciam mais - outras bandas mais novas e entusiasmadas surgiam, e outros hooligans com mais talento para a encrenca foram aparecendo (como o trôpego Pete Doherty, ex-Libertines). Mas eis que, finalmente, em setembro passado, o Oasis lançou um novo e convincente disco, Don?t Believe the Truth. "Os Reis do Rock britânico estão de volta", sentenciou a revista Mojo. Pelo menos duas canções desse disco são dignas de figurar entre os grandes momentos do rock nessa década: Part of the Queue e The Importance of Being Idle. Além de tudo, Don?t Believe the Truth é um formidável sucesso de público: já vendeu mais de 2 milhões de cópias mundo afora. O baterista que vem com eles merece especial atenção: trata-se de Zak Starkey, o filho de Ringo Starr, o homem sortudo que cuidou da cozinha dos Beatles. Oasis. Credicard Hall - Estacionamento (14.000 pessoas). Av. das Nações Unidas, 17.955, Sto. Amaro, 6846-6000; entrada pela R. Bento Branco de Andrade Filho, 400. Quarta, 21h. R$ 120 a R$ 250. Atenção: os ingressos estão esgotados