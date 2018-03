Oasis cancela shows marcados para a China em abril

Os organizadores confirmaram nesta segunda-feira, 2, que a banda britânica Oasis cancelou shows que faria em Pequim e Xangai em abril. As apresentações, marcadas para os dias 3, em Pequim, e 5, em Xangai, seriam as primeiras do grupo na China continental e parte da turnê mundial do álbum mais recente dos ingleses, o Dig Out Your Soul. Ainda não foram divulgadas explicações para o cancelamento. De acordo com o jornal China Daily, a venda de ingressos para os shows foi suspensa no dia 28 de fevereiro e detalhes sobre o reembolso para quem comprou as entradas serão anunciados posteriormente. Ainda não está claro se a banda dos irmãos Gallagher manterá a apresentação marcada para Hong Kong no dia 7 de abril. Um número crescente de músicos e ocidentais tem se apresentado na China nos últimos anos, incluindo os Rolling Stones e Elton John. A China regula de perto as performances ao vivo, principalmente depois que a cantora islandesa Bjork constrangeu autoridades no ano passado ao gritar Tibete! (província autônoma que busca independência) no fim de um show em Xangai.