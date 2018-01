Oasis: as dez maiores encrencas dos irmãos Gallagher Os integrantes do Oasis chegaram ontem a noite em São Paulo para uma única apresentação, nesta quarta-feira, às 21 horas, no estacionamento do Credicard Hall. 1. Com toda sua sutileza, Noel gritou para quem quisesse ouvir em 1995, no auge do britpop e da disputa entre Oasis e Blur: "Espero que Damon e Alex, do Blur, peguem aids e morram". 2. Durante uma turnê na Europa, Liam brigou com um fã e levou a pior: perdeu os dois dentes da frente, passou a noite na cadeia e pagou uma fiança de U$ 100 mil. A banda foi obrigada a cancelar seus shows na Alemanha para que Liam se submetesse a uma cirurgia para restaurar os dentes. 3. Os irmãos foram banidos eternamente de viajar pela companhia Cathay Pacific por causarem tumultos e confusões durante um vôo para a Ásia. 4. Quando excursionavam com o Verve pela Inglaterra - além de destruírem o bar de um Hotel -, as duas bandas invadiram uma igreja. Todos foram obrigados a passar uma noite bastante mal dormida no xilindró. 5. Liam destruiu a sala de sinuca do Groucho Club, em Londres, dando um prejuízo de 5 mil libras e sendo preso por um segurança que o confundiu com um vagabundo. 6. No vôo que trouxe os irmãos ao Rock in Rio 3, em 2001, Liam foi advertido pela British Airways depois de apalpar uma aeromoça, fumar sem parar e atirar objetos em outros passageiros. 7. Durante a gravação do Acústico MTV, Liam deu o cano. Noel foi obrigado a cantar todas as músicas enquanto Liam assistia ao show dos camarotes. Bêbado. 8. Na premiação do jornal NME Noel atira sua metralhadora na direção de Robin Williams, Joss Stone e a banda Scissor Sisters: "Eles sabem que são um lixo". 9. Liam compara o Franz Ferdinand ao grupo de carecas Right Said Fred, sucesso de público na década de 80. 10. A banda expulsa da turnê o grupo Baby Shambles em decorrência dos problemas com o vocalista Pete Doherty.