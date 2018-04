Oasis abre turnê no Brasil com show no Rio de Janeiro

Marcos Arcoverde/AE

Em meio a boatos de que o Oasis vai acabar (de novo), os irmãos Gallagher chegaram na quinta-feira, 7, ao Rio de Janeiro, vindos do Chile, para fazerem o primeiro show, de uma série de quatro no País. Esta será a quarta vez que os ingleses se apresentam no Brasil. A última foi em 2006, quando também se apresentaram em São Paulo. Na capital paulista, eles se apresentarão amanhã na Arena Anhembi. A banda Cachorro Grande abrirá o show. Os ingressos para a pista vip e a meia-entrada estão esgotados.

A turnê faz parte do novo álbum 'Dig Out Your Soul'. Caso eles sigam o mesmo set-list das recentes apresentações na América Latina, os fãs poderão esperar sucessos como Rock'n'Roll Star, The Masterplan, Morning Glory, Wonderwall, Supersonic, Don't Look Back in Anger e Champagne Supernova. Haverá espaço até para um cover dos Beatles com I Am The Walrus. Aliás, por diversas vezes os irmãos já afirmaram que foram influenciados pelo FabFour. Certa vez, eles chegaram a dizer que eram mais famosos do que os Beatles, fato que gerou polêmica entre os fãs do quarteto de Liverpool. Do novo disco, eles deverão tocar as músicas The Shock of Lightning, Falling Down, I'm Outta Time e Ain't Got Nothin.

A discussão entre os irmãos, desta vez, aconteceu pela internet. No blog do MySpace da banda, o irmão mais velho Noel (vocal e guitarras) escreveu no dia 4 de maio que a turnê está passando por `momentos ruins'. "Há uma tempestade de merda se aproximando no horizonte. Acho que tudo será revelado em breve." O caçula Liam (vocais) respondeu no dia seguinte postando algumas mensagens no Twitter. Ao irmão, ele disse que não sabia em qual turnê ele estava e não economizou nos elogios sobre a turnê pela América Latina. A discussão acontece em meio a uma história de que Noel quer seguir em carreira solo.

Ainda no blog, Noel escreveu ontem sobre a passagem pelo Rio de Janeiro. "Vai ser quente, quente, quente. E o hotel fica bem em frente à praia de Copacabana. Não que eu vá conseguir ver alguma coisa. Os fãs daqui são insanos", escreveu. Depois de São Paulo, os ingleses seguirão para Curitiba, onde se apresentarão no dia 10, para em seguida encerrarem a turnê em Porto Alegre, no dia 12. As informações são do Jornal da Tarde.

Oasis. Amanhã, às 22h. Abertura dos portões às 18h. Show de abertura com Cachorro Grande, às 20h30. Arena Anhembi. (Avenida Olavo Fontoura, 1209 - Pq. Anhembi ) De: R$ 90 a R$ 400. Censura 14 anos. www.ticketmaster.com.br Tel.: (011) 2846-6000. Objetos proibidos: latas, garrafas, bebidas alcoolicas, vidros em geral, correntes e fogos de artifício.

Texto atualizado às 9h20.