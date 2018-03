O 'time' do Coldplay vai ao campo com Ronaldo, antes do show

Ronaldo recebe a visita de três dos quatro integrantes da banda inglesa Coldplay, no Corinthians. Fotos: Werther Santana/AE

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ronaldo bate bola com integrantes do Coldplay após o treino da equipe nesta manhã de terça-feira, no Parque São Jorge, na zona leste da capital paulista

SÃO PAULO - A banda Coldplay faz um show na noite desta terça, no Morumbi, na turnê do álbum "Viva La Vida" (2009) que passa por São Paulo.

Esta é a terceira vez que o Coldplay passa por São Paulo. Na primeira vez, em 2003, o grupo veio com a turnê do segundo álbum, "A Rush of Blood To the Head" e, em 2007, se apresentou novamente no Via Funchal lotado com músicas do terceiro álbum, "X&Y", que despontou com a canção "Speed of Sound" e "Fix You". Desta vez, o desafio do marido da atriz Gwyneth Paltrow é lotar um Morumbi de 68 mil lugares.

O show terá o esmero visual que tem marcado as últimas apresentações no País (AC/DC, Beyoncé). Além dos três telões de alta definição e das seis estruturas em formato de lâmpadas que transmitem closes da banda, impressionantes pela qualidade do início ao bis, há imensos globos amarelos jogados à plateia em "Yellow" e uma revoada de milhares de borboletas de papel colorido em "Lovers In Japan". Já na parte final do show poderão ser vistos fogos de artifício. A previsão de duração é de 1h40.

O quarteto é formado por Chris Martin (vocal, violão, teclado e piano), Jonny Buckland (guitarra), Guy Berryman (baixo) e Will Champion (bateria).

Coldplay. Estádio do Morumbi (68.000 lugares). Praça Rober-to Gomes Pedrosa, s/n.º, Morumbi, telefone 4004-2060. Hoje, 21h30. R$ 160/R$ 500. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.