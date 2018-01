O Terno, banda dona de um dos clipes mais divertidos do ano, é atração do 'Estadão + Música'

O ‘Estadão + Música’, programa semanal produzido pela equipe do Caderno 2, recebe nos seus estúdios a banda paulistana O Terno, dona de um dos clipes mais divertidos do ano.

O vídeo de ‘Não Espero Mais’, lançado no dia 18 de julho, subiu nas paradas do YouTube e, por dois dias seguidos, ficou entre os mais assistidos da plataforma, atingindo o terceiro lugar.

A canção está presente em Melhor do Que Parece, o terceiro álbum do trio paulistano formado por Tim Bernardes (voz e guitarra), Guilherme de Almeida, o Peixe (baixo), e Gabriel Basile (na bateria), um álbum “falso solar”, que oferece uma sonoridade dançante, quente, mas com letras por vezes capazes de congelar o coração.

MAIS: Leia entrevista com a banda sobre o disco Melhor do Que Parece.

A banda se prepara para viajar para os Estados Unidos em turnê, com três apresentações em Nova York (dois com a banda e um solo de Tim, cujo álbum próprio será lançado em breve). Em outubro, eles carimbam o passaporte de novo, desta vez com passagens por Portugal e Alemanha.

Por falar de lançamento, a banda celebra a chegada da versão em vinil de Melhor do Que Parece. O primeiro show de lançamento ocorre no dia 26 de agosto, no Sesc Pinheiros, cujos ingressos começam a ser vendidos a partir do dia 15 do mesmo mês.

Assista ao clipe de ‘Não Espero Mais’: