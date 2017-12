O sagrado ritual de se renovar a cada ato

SÃO PAULO - Acho que o cotidiano inventado por Bethânia durante a apresentação de seus shows constitui o espelho de sua alma, sua melhor definição, e se confunde com sua própria pessoa. Bethânia chega ao teatro geralmente três ou quatro horas antes de começar o show. Seu camarim é sempre o mesmo, com as mesmas coisas, objetos que fazem parte de seu universo simples: uma cadeira para sentar - nem alta nem baixa, branca, que possibilite seus movimentos, que não lhe tome a atenção do corpo, que não a desvie de seu objetivo. Não há nenhum objeto, mobiliário, além do que necessita para rezar, estudar e lhe fazer companhia. Os objetos são ricos em memória e significado, nada que está ali é à toa. São o que são e estabelecem com ela um diálogo permanente. A tesoura para cortar as unhas, os Santos, a fotografia da Mãe Menininha, a saia branca que envolve a cadeira, o espelho simples com suas luzes úteis. As pulseiras guardadas num pano. O copo de água. Não importa a cidade, o país, as coisas são as mesmas e estão nos seus lugares - quem muda é o pensamento - de lugar, de espaço, mas não de objetivo.

Atos que fazem parte de seu cotidiano e que já são sua própria pessoa. Impossível imaginar Bethânia sem agradecer às árvores, sem observar o vento, sem trazer o sagrado para o seu cotidiano. Ela agradece durante a noite, durante o dia, no meio de uma conversa, quando a natureza invade seu olhar, seu espaço físico.

Quem chega primeiro é Nicinha, com sua luz, sua dedicação, seu passo calmo e firme. Seu olhar preciso e uma roupa sempre impecável - de festa, de celebração, pronta para exercer sua nobre função: a de estar presente e propiciar o necessário para que Bethânia possa se ocupar do canto e não se distrair com novidades - sejam elas boas ou ruins.

A chegada da Bethânia sentimos pelo ar. O silêncio se estabelece. Nos dirigimos para o camarim - alegria.

Conversamos com mais detalhes sobre o show anterior, as novas ideias - algo que precisa ser refeito. Não há medo de mudanças, elas são sempre bem-vindas - são a explicitação do caminho, do leito do rio e do que ainda está por vir.

Mudar para Bethânia é como respirar, viver. Essa qualidade é seu maior tesouro, ou seu maior segredo. Não há riscos a correr além dos riscos inerentes à nossa condição - seres humanos imperfeitos e vulneráveis. As mudanças são sofisticadas - muda-se por causa de uma frase, por causa da lembrança de uma nova canção, de uma nova ordem que pode enriquecer o entendimento do show ou pela insegurança da execução - isso, algo inadmissível. Não se pode errar no óbvio. Os erros precisam também ser nobres.

Não há possibilidade de dialogar com Bethânia se não compactuar com a intenção de um trabalho que ainda está por vir e por uma incessante busca de uma execução rigorosa.

Da mudança anunciada, vamos para o palco. Novas canções, inversão do roteiro, ajustes nas emendas das músicas. As emendas são tão importantes como as canções; elas amarram o discurso, elas editam as emoções, elas transformam as canções em textos e o show passa a ser um pensamento. Não há uma sequência de números musicais. Há um roteiro com começo, meio e fim que pode ser lido como um texto corrido, sem interrupções. A pausa é sempre dramática, repleta de sentido e nua.

Não há limitações de esforço para que o discurso fique claro, não há tom que não seja encontrado, não há corte que não possa ser feito. Não há regras - a regra única é a limpeza e a segurança do que se diz e para isso novas leis serão criadas diariamente. No palco ela permanece pelo tempo que for necessário, 20 minutos, 40 minutos, o tempo real para ajuste da banda, da marca, da luz, do gesto.

De volta ao camarim, um papo furado da melhor qualidade, uma estória de Santo Amaro contada pela Nicinha, estórias memoráveis que geram risadas infinitas, constantes e até dolorosas. Dói-se de tanto rir. Alegria de viver no seu auge! Estórias que podem ser contadas mil vezes, repetidas, reinventadas. Santa Amaro é um universo repleto e Nicinha, uma deusa em sua observação.

Na conversa, o cabelo que ela mesma faz. O batom e olho que ela mesma pinta e o jantar vindo de casa numa vasilhinha de plástico - comidinha. Carne assada, arroz, sabor de cominho. A comida é o alimento que dá suporte ao corpo e à alma, por isso a comida vem de mãos certeiras, feita como ela gosta, com os sustentos para aquele dia. Mas não pode ser boa demais, "boa demais dói!"

No camarim não fica ninguém, só as pessoas necessárias para o trabalho e para o convívio. Não há visitantes, não há novidades. Isso tudo contado em minutos: 10 minutos para o nada, 15 para o jantar, 45 minutos... e assim por diante. Depois do jantar, a concentração e o trabalho - o camarim fica absolutamente silencioso, as risadas se transformam em atmosfera para a alegria do contato com o show - servem de berço para o estudo silencioso.

Diante do espelho, sentada, Bethânia faz o show para si própria. Não um pedaço, um fragmento - mas ele todo. Revê cada intenção, repensa as sequências e emendas, refaz as intenções, a localização no palco, o gesto. Uma hora e meia diante do espelho, absolutamente concentrada e absolutamente humana diante do desejo de honrar sua vocação. O palco. O palco de fato é sagrado. Essa humildade diante da condição frágil de nosso "pobre" espírito imperfeito.

Show estudado, Bethânia prepara sua voz com alguns exercícios, o silêncio se desfaz, uma ou outra estória volta a ser contada, algumas sugestões de última hora que possam dar o tom do espetáculo do dia e a roupa muuuito bem passada. Elas também são rigorosas, firmes - contêm um discurso.

Vestir a roupa, soltar os cabelos, colocar cada pulseira - às vezes uma a uma -, olhar para cada objeto que está em sua mesa de trabalho, ajoelhar e agradecer diante da tarefa a ser cumprida, diante de poucos olhares atentos e participantes. Cúmplices de seu oficio. Pronta, séria mas alegre, convicta e determinada, Bethânia recebe em seu camarim os músicos para um último combinado e uma breve oração, de agradecimento e de chamamento. "Estamos aqui para cumprir nosso ofício com humildade, coragem e determinação. Que Nossa Senhora nos permita honrar nosso trabalho e nos abençoe no dia de hoje." A oração nunca é a mesma, ela vem repleta de significados, contém a célula nuclear do trabalho. Às vezes vem emoldurada por um caso divertido, uma piada dos músicos, um novo caso de Santo Amaro - sagrado e profano ali juntos, de mãos dadas, como deve ser. Rir sem limites, mas com o pé e alma firmes, consciente da seriedade e da tarefa.

Bethânia não fala com mais ninguém, sua concentração é plena. Tira seu chinelo, pisa os pés no chão e vai a caminho de sua própria vida. Naquele lugar, fazendo os últimos exercícios para a voz, revendo detalhes do roteiro, como se fosse pela primeira e última vez, Bethânia se vê diante do que escolheu. Olha para o espelho num cantinho do palco onde há um pequeno camarim e ela se vê como é. Suspiros profundos, pavor diante de sua missão. Imagino que desse olhar, que olha a si própria diante do próprio limite, é que nasce a humana Bethânia. Tão humana que às vezes parece ar, chuva, trovão e brisa. Cantar para Bethânia é viver. E para quem a vê, assistimos a alguém que acabou de nascer. E assim é.

No palco Bethânia não pede água - não há pausa. Há uma noção profunda do que é privado e público. Ela está se apresentando - com cerimônia, com respeito, com dedicação. Não pede água, não nega fogo, está pronta para o que vier. O copo de água só no camarim (no fundo do palco fechado com sua cortininha). Esse canto do palco me lembra sempre a casa de dona Canô, o branco e o azul, os móveis que servem para acolher, o quarto de Bethânia que não tem nada, apenas cama, mesa para apoiar o copo, janela e um pequeno banheiro. Mas do lado do quarto simples, há um palco. No quintal de dona Canô há um palco. Mas dona Canô é ali o berço. O copo está ali em cima de uma mesa simples diante de um pequeno espelho e o palco é outro.

De novo Bethânia diante dela, para os suspiros próprios, para refazer as forças para a luta, para ver no olhar do outro e na palavra de quem a acompanha se o percurso está correto.

Renovar o espírito e caminhar novamente para seu segundo ato - rever novamente aquela plateia e apresentar uma nova pessoa. Por isso uma nova roupa, um novo espaço, uma nova luz. Surge alguém que ainda não vimos.

Fim de show. Fechada a cortina o camarim fica trancado, ninguém entra, ninguém sai. Recolhida, pensativa, às vezes muito feliz e agradecida, às vezes inconformada e furiosa. Nunca há convidados antes de uma avaliação. Poucas ou muitas palavras - as necessárias para rever o que foi apresentado. Pensamos no que precisamos mudar, fazemos rápidos planos e a porta do camarim se abre. Primeiro para os amigos mais íntimos, que são cuidadosamente referenciados e ouvidos, depois para os não tão conhecidos e, quando não está exausta, para um número gigantesco de fãs. O encontro com a banda para um brinde regado sempre de falas memoráveis, canções lindas e alegria. Horas depois, a alegria do chão do camarim, da hora que fica sem tempo, da alegria repleta de vitalidade, do vazio da noite, do teatro já dormindo.

Assim são todos os dias, em todas as cidades e em cada apresentação de Bethânia. Festa, amor e devoção, ensinamentos de dona Canô que sua filha transforma como numa poderosa alquimia numa única palavra - o canto.

Os dias, as tardes e as noites. A vida que só é vida na realização de seu ofício. No caso de Bethânia não há uma obra, há um ser. Um ser que emerge do ofício de cantar. Um canto, uma voz, uma alma, que, felizmente, podemos compartilhar.

Um palco de amor, festa e devoção

Repertório: Depois de passar por Rio, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Curitiba e Porto Alegre, Bethânia finalmente apresenta as músicas de seus dois últimos discos em São Paulo. Além de mostrar grande parte do repertório de Tua e Encanteria, gravados entre maio e junho, ela também cantará composições de Chico Buarque, Caetano Veloso, entre outros, algumas inéditas na sua voz. Uma celebração de amor, festa e devoção amparada pelos arranjos bem cuidados de Jaime Alem e músicos que dispensam apresentações, como Jorge Helder (baixo) e Carlos Cesar (bateria).

Onde: Teatro Abril (1.530 lug.). Av. Brig. Luís Antônio, 411, Bela Vista, 2846-6000.

Quando: 5ª (10), 21h; 6ª (11) e sáb. (12), 22h.

Quanto: R$ 90/R$ 200