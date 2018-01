O rapper sul-coreano Psy divulga duas músicas inéditas; confira

O rapper sul-coreano Psy, autor do sucesso mundial Gangnam Style, apresentou, nesta quarta-feira, 10, em Seul (Coreia do Sul) seu novo disco, intitulado 4X2=8, além de dois singles, I luv it e New face.

Os videoclipes das duas músicas foram publicadas hoje na internet e contam com a participação do conhecido ator Lee Byung-hun (que participou recentemente do filme "Sete Homens e um Destino") e a cantora Son Na-eun, da banda de K-pop sul-coreano Apink.

Os dois vídeos apostam no mesmo estilo exagerado e humorístico que deixou Psy conhecido no mundo inteiro, e também tentam explorar os coros e ritmos que viraram a marca do músico sul-coreano.

Em 4X2=8, composto por dez faixas, é o primeiro disco de estúdio do artista desde o ano de 2015, Psy trabalhou novamente com o produtor Yoo Gun-hyung, o homem que esteve por trás de seus maiores êxitos.

O rapper sul-coreano, cujo nome real é Park Jae-sang, é considerado um ídolo em seu país por ter triunfado na cena internacional, fazendo com que "Gangnam Style" seja até hoje o vídeo mais visto no Youtube, com mais de 2,8 bilhões de reproduções.

Desde então, Psy estrelou outros videoclipes como Gentleman e Hangover, com o rapper americano Snoop Dogg, atingindo um sucesso mais moderado em comparação com seu principal sucesso.