O rapper Drake lança quatro músicas do novo projeto 'More Life'

O rapper canadense Drake anunciou seu novo projeto, More Life, que será lançado em dezembro. Segundo Drake, que comemorou seus 30 anos nesta segunda-feira, 24, com o lançamento de quatro faixas de More Life, o trabalho é uma espécie de trilha sonora de sua vida.

A capa de More Life traz um retrato do pai do rapper, nascido em Toronto.

Ouça a nova ''Wanna Know':

O projeto More Life contará com músicas compostas por Drake e por músicos da gravadora do rapper, a Ovo.

Na última semana, One Dance, hit de Drake com participação do cantor nigeriano Wizkid e da artista britânica Kyla, alcançou recorde com mais de 880 milhões reproduções no Spotify.