O punk seminal do Toy Dolls aterrissa em São Paulo Raras são as bandas inglesas que militam no punk rock desde que o punk era a única linguagem que os filhos do proletariado inglês falavam. Uma dessas poucas bandas é o Toy Dolls, formada em Sunderland, Inglaterra, em 1979 (recentemente, tivemos em São Paulo uma amostra da intensidade desse pessoal, com a visita do Gang of Four). A veterana banda Toy Dolls, influência seminal de brasileiros como Garotos Podres, toca nesta quarta-feira no Blen Blen Club, na Vila Madalena, celebrando os 20 anos da loja London Calling, um bunker da resistência rocker ali nas Galerias do Rock. O segundo show, no sábado, será no Hangar 110. O grupo toca em Curitiba, no dia 27, no Espaço Callas. A formação que vem ao Brasil, a bordo da turnê Our Last Tour?, conta com o lendário guitarrista e cantor Olga (codinome de Michael Algar), londrino de South Shields, eterno remanescente da formação original, além de Amazing Mr. Duncan na bateria e Tom Goober no baixo. Olga começou a carreira com uma guitarra de 15 libras, e influenciado, como contou, por Dr. Feelgood, Chuck Berry, The Jam. "Nós sempre dizemos que fazemos Toy Dolls music, mais que punk. O punk é maior, é a coisa mais influente no Toy Dolls. Não tocamos o que não queremos, esse é o ponto. Punk também é isso: é fazer exatamente o que você quer fazer." Décimo terceiro disco do Toy Dolls, Our Last Tour? foi lançado em abril do ano passado. Traz a marca do humor iconoclasta do grupo, com faixas como Yul Brynner was a Skinhead e I Gave My Heart to a Slag Called Sharon from Whitley Bay. Que não ficam distantes dos seus clássicos, como Nellie The Elephant (Top 5 na Inglaterra em 1984), Ernie Had a Hernia e Fat Bob?s Feet. Já tocaram até Livin? la Vida Loca, de Ricky Martin. O Toy Dolls mantém exatamente o mesmo som de seu início, quando foi formado em outubro de 1979, no norte da Inglaterra. Nunca foram cruciais como o Clash nem incômodos como os Sex Pistols. Ocupam uma espécie de mundo paralelo no punk rock inglês, diferente da discurseira politizada ou do ativismo demasiado sério (embora muito associados à cena Oi). Isso os preservou, de certa maneira, do julgamento do futuro: ainda soam frescos como sempre. Em 2000, o grupo lançou o disco The Anniversary Album, para marcar os 20 anos de carreira. Logo a seguir, o guitarrista Olga passou um tempo excursionando como baixista da banda The Dickies. Depois, começou a tocar no The Adicts, em 2004. No mesmo ano, reagrupou os Toy Dolls com Dave the Nut (Dave Nuttall) na bateria e Tom Goober (Thomas Woodford Blyth) no baixo. "A história do Toy Dolls é como uma porta giratória de hotel, com Olga como a porta e os parceiros passando por ela continuamente", definiu o site Popmatters, sobre a lógica aglutinadora do guitarrista. Na sua primeira formação, lá em 1979, o Toy Dolls tinha Pete Zulu (Peter Robson) no vocal, Olga na guitarra, Flip (Philip Dugdale) no baixo e Mr. Scott (Colin Scott) na bateria. Os hooligans pesos-pena foram sempre amados e seu punk rock escrachado fez escola, muito embora muitos torcessem o nariz para seu estilo. Muitos, mas não a maioria. "Porque, se você não se diverte ouvindo James Bond (Lives Down Our Street) música do Toy Dolls, nem um pouquinho, então você precisa de ajuda, colega", disse um crítico. Essa diversão e escracho aterrissam amanhã na Vila Madalena. Toy Dolls. Blen Blen Club. R. Inácio Pereira da Rocha, 520, (11) 3223-5300. Nesta quarta, 20 h. R$ 70. Hangar 110. R. Rodolfo Miranda, 110, (11) 3229-7442. Sáb., 19 h. R$ 70