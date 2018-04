O primeiro CD do Pearl Jam em edição especial

A reedição do álbum de estreia do Pearl Jam, Ten (Sony-BMG) saiu em quatro versões nos Estados Unidos. A que chega agora ao Brasil é a De Luxe Edition, com dois CDs e um DVD.

O disco original remasterizado soa tão bom quanto em 1992, quando o grupo entrou arrasando e se tornou, ao lado do Nirvana, a banda mais importante da era grunge, quando o indie rock era ainda algo à margem, impressionando com canções pesadas e a voz profunda de Eddie Vedder.

O CD de remixes feitos por Brendan O'Brien tem as mesmas músicas mais seis faixas não lançadas. Entre elas há versões alternativas de Breath e State of Love and Trust, temas incluídos na trilha do filme Singles.

O DVD reúne alguns sete números extraídos da série MTV Unplugged, incluindo o hit Alive, a densa e bela Black e Oceans, que não foi ao ar. Vedder, de boné guardando a cabeleira que revela depois, ainda tinha cara de menino.