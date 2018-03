O musical 'Lazarus', de David Bowie, chegará a Londres em outubro

Londres - O teatro King's Cross de Londres anunciou nesta segunda-feira, 25, que vai estrear em outubro o musical do britânico David Bowie, Lazarus, apresentado, primeiramente, em Nova York pouco antes da morte do cantor, em janeiro.

O espetáculo, que será encenada em Londres entre 25 de outubro e janeiro de 2017, é inspirado no livro de ficção científica de Walter Tevis, The Man Who Fell To Earth. Acompanhada por músicas de David Bowie, como Heroes, Changes e Valentine's Day, o musical narra a história de um extraterrestre na Terra, incapaz de morrer e atormentado por um antigo amor.

David Bowie escreveu a peça com o dramaturgo irlandês Enda Walsh enquanto padecia do câncer que acabou com a sua vida. A obra também se reflete na música Lazarus, na qual o músico canta: "Olhe para cima, estou no céu".

O ator norte-americano Michael Hall interpretará o papel principal do extraterrestre Newton, acompanhado por Michael Esper e Sophia Anne Caruso, também norte-americanos. A direção é do belga Ivo van Hove.

Bowie lançou em 8 de janeiro, no dia em que completou 69 anos, o disco Blackstar, no qual está incluída a música Lazarus, trabalho criado como um "presente de despedida" do músico, que morreu dois dias depois.