O maestro Francis Hime, à frente da Jazz Sinfônica Assistir à Orquestra Jazz Sinfônica acompanhada de um convidado de outro universo musical é sempre uma experiência única. Há algum tempo, a orquestra desenvolve um projeto interessante de se unir a artistas da MPB no palco. Nesta quarta-feira, às 21 horas, no Memorial da América Latina, a série Jazz + receberá o compositor, músico e regente Francis Hime. Para muitos, Hime é mais conhecido como compositor importante da história da música brasileira, sobretudo a partir dos anos 70, do que propriamente como maestro. Pois o que se verá no palco do Memorial é o regente Francis Hime em ação, à frente da orquestra. Uma oportunidade rara. O músico conta que é a primeira vez que assume uma regência diante do público paulistano. Nunca havia feito isso antes em São Paulo, por pura falta de oportunidade. É um lado seu que gosta de exercitar. "É bom, porque é um trabalho coletivo. Muitas vezes, toco sozinho, mas me sinto realizado ao lado de companhia", afirma. Dentro do programa do espetáculo, ele rege a Sinfonia do Rio de Janeiro de São Sebastião, que estreou em 2000, no Teatro Municipal do Rio, e ganhou ainda registro em CD e DVD (lançamento da Biscoito Fino, em 2002). Até hoje só foi vista em algumas poucas exibições no Rio e uma vez em Paris. "Esta é a quarta apresentação desta sinfonia, inédita em São Paulo", comenta. A "Sinfonia do Rio de Janeiro de São Sebastião" é uma ode à Cidade Maravilhosa, suas belezas naturais e sua múltipla musicalidade. Nela, a música de Hime encontra parceria na boa poesia de Geraldinho Carneiro e Paulo César Pinheiro. Segundo Hime, a idéia dessa sinfonia partiu de Ricardo Cravo Albin, um estudioso da música popular brasileira. Albin ficou responsável pelo roteiro dela. "Ele deu toda a estrutura", conta o músico que, a convite de Albin, se embrenhou no projeto. É estruturada em uma abertura e cinco movimentos, que, juntos, compõem o cenário e a musicalidade carioca. O primeiro movimento traz o lundu do Rio Colonial; o segundo, a modinha do Império; o terceiro, o choro da 1.ª República; o quarto, o Rio e a época de ouro do samba; e o quinto, o Rio contemporâneo da canção brasileira, da bossa nova até os dias de hoje. Originalmente, os movimentos vinham com acompanhamento vocal de Lenine, Zé Renato, Olivia Hime, Leila Pinheiro e Sergio Santos. Para o espetáculo de amanhã, a interpretação fica a cargo dos solistas Adriana Mezzadri, Ana Luiza, Edson Montenegro e Rubinho Ribeiro. Hime já tinha ouvido falar de Ana Luiza, mas não conhecia os demais cantores. Conheceu o trabalho deles durante os ensaios e diz ter se impressionado. Todos cantarão juntos na abertura da sinfonia. "É quando eu faço um apanhado de todos os ritmos", antecipa ele. "Fico feliz de encontrar essas pessoas e a Jazz Sinfônica possui um formato que tem a ver com a orquestração que escrevi para a sinfonia." Acostumado a reger orquestras tradicionais, é a primeira vez também que Francis Hime faz parceria com a Jazz Sinfônica. Para ele, a Jazz tem uma característica própria dessa mistura, que vem ao encontro da diversidade musical do Brasil. "Sinto também que esses espetáculos que unem música erudita com orquestras menos convencionais fazem a alegria dos músicos, que têm contato com a coisa mais popular." O programa da noite inclui ainda uma homenagem à obra de Francis Hime, na peça "Meu Caro Amigo Francis", de Marcelo Ghelfi, que faz um apanhado de sua carreira, com temas do Hime compositor, como "Vai Passar" e "Trocando em Miúdos", entre outras canções. "Vai ser uma peça também cantada", diz Hime. Há outros bons momentos, como a suíte para orquestra "Atrás da Porta", de Chico Buarque, com arranjo e interpretação de Fernando Corrêa na guitarra. Arranjo bonito, garante novamente Hime. Além de "Choro Turco", fantasia de Cyro Pereira, inspirada no tema "Marcha Turca", de Mozart, na abertura do concerto. A apresentação será transmitida ao vivo pela Rádio Cultura AM 1200 e FM 103,3. Orquestra Jazz Sinfônica e Francis Hime. Memorial da América Latina/Auditório Simon Bolívar (1.609 lug.). Rua Auro Soares de Moura Andrade, 664, metrô Barra Funda, (11) 3823-4768. Amanhã, 21 h. R$ 30