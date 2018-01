O guitarrista Johnny Marr, ex-Smiths, e o grupo The Strypes tocam de graça em SP

O guitar hero Johnny Marr e a sensação irlandesa The Strypes serão as atrações da 19ª edição do Cultura Inglesa Festival, no Memorial da América Latina, no dia 21 de junho. De graça. No ano passado, a grande atração foi o histórico grupo escocês The Jesus and Mary Chain e os galeses do Los Campesinos!

Um ano após se apresentar no Lollapalooza com grande impacto, Johnny Marr, sempre lendário guitarrista dos Smiths, volta a bordo de um disco novo, Playland (2014), lançado há alguns meses, e que considera que transmite "mais energia" ao vivo do que o anterior, The Messenger (2013). Ele promete o essencial para os shows brasileiros: "Vamos tocar alto e rápido", disse ontem.

Ouça Easy Money, nova canção de Johnny Marr:

O grupo de RnB irlandês, The Strypes, tem apenas 4 anos de carreira e sua fama já corre o mundo, tendo levado o quarteto até a talk shows como o de David Letterman. São muito jovens, mas têm topete: uma versão sua de Come Together surpreendeu até os beatlemaníacos.

Ouça Hard to say No, do Strypes:

"A escolha dos artistas ingleses deste ano reflete a busca do Cultura Inglesa Festival em apresentar, ao público de São Paulo, duas gerações de músicos onde a guitarra é a protagonista", disse Marcos Boffa, curador do festival. "De um lado Johnny Marr, um dos melhores guitarristas da história do rock, com sua longa carreira junto ao The Smiths e posteriormente em colaborações importantes que incluíram o The Cribs e Modest Mouse, agora com seu projeto solo. De outro, os jovens do The Strypes que trazem um revival de diversos grupos clássicos do rock dos anos 60 e 70 tais como Dr. Feelgood, Eddie and the Hot Rods, The Rolling Stones e Yabirds".

Além dos shows, o 19o Cultura Inglesa Festival, entre 4 e 21 de junho, terá cinema, artes visuais, teatro, dança e muito mais.

No encerramento da mostra, também no dia 21, a cantora Gaby Amarantos fará um show cantando somente as chamadas Divas Britânicas: Amy Winehouse, Adele e (licença dela) Freddie Mercury, do Queen.

SERVIÇO

19º Cultura Inglesa Festival: de 04 a 21 de junho de 2015

Shows: dia 21 de junho, na praça Cívica do Memorial da América Latina

Entrada Gratuita

Em breve, mais informações no site: festival.culturainglesasp.com.br