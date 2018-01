O dia em que os Beatles subiram no telhado

Um dia histórico para os amantes da boa música, do rock, dos Beatles. Foi no dia 30 de janeiro de 1969 que John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr faziam seu último show ao vivo. E escolheram aparecer no telhado do prédio onde ficava a Apple Records, em Londres.

Esta última apresentação ao vivo do quarteto, que acabaria um ano depois, fez parte das gravações do filme (e do álbum) Let It Be. No repertório, Get Back, Don't Let Me Down, I've Got a Feeling, Dig a Pony, God Save the Queen e um trecho de I Want You (She's So Heavy).

Claro que o evento acabou reunindo uma multidão, que se juntou na rua para olhar para cima e ver nada menos que os Beatles. Os rapazes estavam tocando em alto volume, e aí a polícia foi chamada, subiu no telhado e pediu para que o som fosse abaixado. Paul disse, que seria um grande final para aquele concerto se os Beatles tivessem sido presos.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Grandes histórias de um grande grupo, vale lembrar no dia em que completa 45 anos dessa emblemática apresentação, que acabou influenciando outros grupos a fazerem algo semelhante, com o U2 em 2009, quese apresentou no edifício da BBC de Londres.