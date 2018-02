O dia em que Jair Rodrigues se viu em 1965

Uma das últimas grandes emoções vividas por Jair Rodrigues aconteceu na noite de 15 de abril, quando estreou em São Paulo, no Teatro Alfa, 'Elis – A Musical', espetáculo que narra a vida e a carreira da grande cantora. Em um determinado momento, quando é mostrada a parceria entre Elis e Jair no programa O Fino da Bossa, a peça foi interrompida para público e atores aplaudirem o cantor, que estava na plateia.

Terminada a apresentação, dirigida por Dennis Carvalho, os convidados foram aos camarins, onde conheceram os artistas. "Você sou eu em 1965?", brincou Jair Rodrigues com o ator que o representa, Ícaro Silva. O cantor também abraçou carinhosamente Laila Garin, que já coleciona prêmios pela sua atuação como Elis Regina – ganhou como atriz na versão carioca do Shell, dedicado aos melhores do teatro.

"Fiquei muito emocionado com o espetáculo", contou Pedro Mariano, que conheceu o ator Claudio Lins que vive seu pai no palco, César Camargo Mariano. Claudio, aliás, também tem fortes ligações com Elis, pois é filho de Ivan Lins, que compôs diversas canções para ela (como Madalena).

Já João Marcelo também teve a chance de conhecer Tuca Andrada, titular do papel de Ronaldo Bôscoli, seu pai.