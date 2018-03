O coração brasileiro da francesa Clara Bellar

A francesa Clara Bellar bem que queria ter feito uma temporada de shows no Brasil, onde está há algumas semanas para lançar seu primeiro CD e de onde parte dentro de alguns dias. Mas seu médico a aconselhou a não exagerar no samba. Clara carrega em seu ventre um brasileirinho, fruto de sua união com o diretor brasileiro Gulu Monteiro, com quem ela sempre faz a rota Paris, Rio e Los Angeles, para onde parte, mora e de onde não sai até o nascimento de seu primogênito daqui a alguns meses. Veja também: Ouça trecho de 'Conto das 3 Raças' "Adoraria ter cantado aqui. Só consegui lançar o CD. Mas tenho de cuidar do meu pequeno brasileiro", comentou a também atriz (que esteve em produções como Inteligência Artificial de Steven Spielberg). Mesmo antes de voltar aos palcos (já lançou seu CD no Japão e na Europa) e estrear a voz no Brasil, Clara prova que carrega consigo outro coração brasileiro. O seu. Apaixonada pela música de Caymmi, Jobim e outros mestres da MPB desde o ventre da mãe, quando ouvia os discos que o pai comprava, finalmente oficializou sua paixão pelo Brasil há mais de uma década, quando viajou pelo País com uma amiga e, no Rio, conheceu Gulu. "Voltei para casa apaixonada, aprendi português em dois meses e voltei. Já adorava a música e me apaixonei pelo País", conta ela, que assina sua declaração oficial de amor agora com seu primeiro CD, Meu Coração Brasileiro (pela Atração Fonográfica), uma despretensiosa, mas caprichada, compilação de clássicos da música nacional, com produção e arranjos de Dori Caymmi. Além dos arranjos criativos de Caymmi, a voz de Clara dá novos tons a canções que todo fã de MPB sabe cantar de cor. De coração também foi feita a seleção do repertório que recheia este, que é o primeiro de uma trilogia planejada por Clara. "O primeiro é Brasil. O segundo trará canções antigas da música francesa e o terceiro, clássicos do jazz americano, sempre com Dori na produção. Ainda que dê um tremendo frio na barriga cantar em outra língua e clássicos que já foram tão bem cantados, é minha forma de homenagear minhas três pátrias", conta ela, que mesmo assim não teve medo de incluir em sua seleção canções como a magnífica Canto das Três Raças, de Mauro Duarte e Paulo César Pinheiro. "Foi muito difícil pensar em uma linha temática e adequar minha voz, que tem outra cadência e tem sotaque, ao ritmo brasileiro de cantar. Mas Dori me ajudou demais. Além de me aconselhar a escolher composições que falassem da terra. Não conhecia Canto... Quando ouvi na voz da Clara Nunes, tive a certeza que entraria. É belíssima. Um samba que não fala só da alegria, mas da luta do povo." Canto... abre os trabalhos em um passeio telúrico e terno. A seleção segue com Joana Francesa (de Chico Buarque), com quem ela divide os vocais com Milton Nascimento. "Tem uma história especial. Fui visitar o Milton na casa dele porque meu marido irá dirigir um filme inspirado na canção Morro Velho. E aproveitei para sugerir que ele cantasse Joana comigo. Mal sabia que Milton é apaixonado pela Jeanne Moreau, para quem Chico compôs a canção, que integra o filme do Cacá Diegues", conta Clara, que continua seu passeio por Bahia com H, Aquarela do Brasil (com quem ela divide os vocais com João Bosco), Nação, Feitiço da Vila, Adeus América, Acontece Que Eu Sou Baiana (que ganha a participação preciosa de Dori. O produtor também integra o coro de Canto das Três Raças), Notícias do Brasil e Sampa (que ganha em sua voz a melancolia exata para deixar a canção de Caetano mais paulistana, e brasileira, que nunca).