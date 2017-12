O colecionador Hans Pokora avalia o mercado do vinil Ex-hippie de 58 anos, Hans Pokora é autor do mais celebrado catálogo de discos de vinil raros, aos quais ele atribui cotações financeiras. Acaba servindo como uma espécie de Bolsa de Valores do vinil. Ele possui cerca de 8,5 mil discos de vinil raros em sua casa em Viena, Áustria. Álbuns dos quais, muitas vezes, nem os próprios autores têm cópias hoje em dia e cujo valor pode chegar a dez mil euros. Na sua relação de discos preferidos, ele cita Forever Amber, da Inglaterra, que comprou por US$ 6 mil, e depois descobriu que o álbum era uma porcaria. Ainda assim, pela raridade, permanece no topo de sua lista de favoritos - como colecionador, Pokora parece se decidir mais pela raridade do que pela qualidade. "Tenho apenas um velho gravador de fita e um toca-discos Não tenho CD player nem MP3, não é o meu mundo", afirma. Seu negócio é vinil. "O melhor investimento é o vinil em perfeitas condições, porque seu valor aumenta a cada ano. Os CDs não têm um valor real. Os velhos vinis são antiguidades e têm admiradores em todas as épocas." Nos cinco catálogos já publicados por Hans Pokora, só dois discos brasileiros ganharam seis bolinhas - são o crème de la crème da raridade, com valor estimado em mais de mil euros. Um é o elepê Lula Cortes e Zé Ramalho, de 1975, que jamais teve uma reedição (o próprio Zé Ramalho proíbe, segundo contam, porque Cortes teve o rosto estampado na capa e ele só no encarte). O outro é o álbum Sound Factory, de 1970 (não por acaso, o preferido de Luiz Antônio Torge, colaborador brasileiro de Pokora). Essa nova edição do guia deu preferência para o rock britânico, e álbuns do Peru, Chile, Argentina ficaram com espaço mais modesto. Há dois anos, a edição do Record Collector Dreams trazia 27 álbuns raros de sebos brasileiros.