'O clipe não é mais do que ele parece ser', diz Clarice Falcão

Clarice Falcão falou sobre o polêmico clipe da música Eu Escolhi Você. "É muito estranho ver as pessoas falando do clipe usando termos como casting, marketing, branding, crowd-networking-truck-liquid-trucking. O clipe foi feito em uma noite na minha casa com amigos se divertindo, e sequer tem um diretor de fotografia", afirmou a cantora em um post publicado em sua conta oficial no Facebook na madrugada desta sexta-feira, 24.

Eu Escolhi Você foi publicado no Facebook nesta quinta-feira, 22, um dia depois de o vídeo ter sido removido do YouTube por "violar as políticas do site sobre nudez ou conteúdo sexual". ""Se eu quisesse fazer o clipe mais revolucionário da década eu juro que tinha chamado um diretor de fotografia", complementa a cantora no comunicado.

Entenda. A cantora lançou na noite da última terça-feira, 20, o vídeo de Eu Escolhi Você, terceira música do segundo disco dela, Problema Meu (2016). O vídeo é 'estrelado' por genitálias masculinas e femininas, enquanto Clarice versa, com a sagacidade ácida dela, sobre o fato da pessoa escolhida por ela para viver um amor que é "o que sobrou", depois que outras "49 (pessoas) desistiram".

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Se não for para causar, melhor nem lançar nada", escreveu a cantora, atriz e escritora no Twitter. Ela ainda tentou explicar, na mesma rede social, que o vídeo trazia o aviso de que seria impróprio para menores de 18 anos e "nudez não sexualizada é permitida".