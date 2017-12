O cantor Marc Anthony é a personalidade do ano do Grammy Latino 2016

O concerto contará com um time de astros de vários países, artistas e amigos, para interpretar o premiado repertório do cantor. A maior parte da renda arrecadada na noite de gala será revertida para o trabalho beneficente da Fundação Cultural Latin GRAMMY, que dá assistência por intermédio de bolsas de estudos, subvenções e programas educacionais em todo o mundo, para estudantes de música.

"Marc Anthony é sinônimo de excelência e compromisso com a perfeição," afirmou Gabriel Abaroa Jr., Presidente/CEO da Academia Latina da Gravação. "Sua impressionante presença de palco, surpreendente alcance vocal e o ritmo inspirado na salsa trazem suas raízes do Caribe. Em 16 de novembro o cantor será homenageado não somente por seu legado musical, mas também por seu inesgotável esforço humanitário, que retrata seu espírito generoso, paixão e compromisso em deixar um impacto positivo que vai muito além do palco.”

“Fiquei positivamente surpreso quando recebi a notícia deste reconhecimento especial da Academia Latina de Artes e Ciências da Gravação. É uma honra e estou lisonjeado por ser selecionado como a Personalidade do Ano. Estou ansioso por esta noite inesquecível, mal posso esperar para celebrar em companhia da minha família, amigos e colegas da indústria da música”, disse Marc Anthony.

Artista multifacetado, Anthony é um dos mais influentes músicos de nosso tempo e um embaixador apaixonado da música e cultura latinas. Recordista de vendas, já vendeu mais de 12 milhões de álbuns em todo. Anthony também foi reconhecido pela revista New York como um dos 10 nova-iorquinos mais influentes, consagrado no Billboard Hall of Fame em 2012, e premiado com o Lifetime Chair's Achievement da Bancada Hispânica do Congresso dos EUA (Congressional Hispanic Caucus Institute) em Washington D.C., em 2009.

Recentemente, Anthony foi o co-fundador da Maestro Cares, uma organização sem fins lucrativos que busca ajudar orfanatos na América Latina. Em abril de 2015 anunciou a formação da Magnus Media, cujas unidades operacionais incluirão uma companhia de gestão de artistas, edição de música, criação de conteúdo digital, cinema e televisão, selo musical, divisão de esportes e marketing, com foco nos criadores de conteúdo latino em todo o mundo.

O prestigiado evento precede a 17a. Entrega Anual do Latin GRAMMY realizada na nova T-Mobile Arena em Las Vegas. Como Personalidade do Ano da Academia Latina da Gravação de 2016, Anthony passa a fazer parte de uma destacada lista de ganhadores que incluem Miguel Bosé, Roberto Carlos, Plácido Domingo, Gloria Estefan, Vicente Fernández, Juan Luis Guerra, Carlos Santana, Joan Manuel Serrat, Shakira e Caetano Veloso, dentre outros.