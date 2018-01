O cantor Jamie Cullum faz show no Brasil

O cantor e pianista inglês Jamie Cullum vai se apresentar no Brasil no dia 21 de outubro, às 22 horas, como parte da programação do festival Samsung Best of Blues. O show está marcado para ocorrer no Tom Brasil, em São Paulo.

O aclamado artista, de 36 anos, já é vencedor de um Grammy e de dois Globos de Ouro, entre outras premiações. Cullum ficou conhecido pelo álbum Twentysomething, de 2003. Em sua apresentação no Brasil, o músico britânico vai apresentar releituras de clássicos e composições próprias, segundo a assessoria do evento.

Os fãs de Jamie Cullum já podem adquirir os ingressos para o show único do artista. Há desde o camarote, por R$ 240, até a cadeira alta, por R$ 125. Os bilhetes são vendidos pelo site do Ingresso Rápido (www.ingressorapido.com.br) ou nos pontos de venda autorizados e no próprio Tom Brasil, localizado na Rua Bragança Paulista, 1.281. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4003-1022.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A apresentação de Cullum vai encerrar a temporada de 2016 do festival Samsung Best of Blues, que já realizou, em julho, show dos guitarristas Richie Sambora e Orianthi. Além desses músicos, o evento promoveu apresentações de nomes como Ben Harper, Chris Cornell, John Mayall, Taj Mahal, Aloe Blacc, Buddy Guy, Jeff Beck, George Benson, Keb’Mo e Joss Stone.