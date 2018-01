O cantor e ministro Gilberto Gil faz turnê pela Espanha O cantor e ministro da Cultura brasileiro Gilberto Gil fez um show intimista, voz e violão, nesta terça-feira no Teatro Principal de Vitoria (norte de Espanha). O show Gil, o Luminoso marca a volta do músico à cidade onde se apresentou pela última vez em 2003. Gil disse aos jornalistas que só compôs duas canções nos últimos quatro anos, porque seu trabalho como ministro toma seu tempo "físico e psicológico" e que muitas das canções do show foram compostas entre 1969 e 1983, em gêneros com bossa nova, samba, pop, rock, reggae e funk. No entanto, Gil disse que, historicamente, compor "nunca foi a parte mais interessante" do seu trabalho, e especificou que prefere cantar, tocar e atuar. "Felizmente posso continuar fazendo isso, embora não tão intensamente como antes", especificou. Após a apresentação desta quarta, Gil continuará em turnê pela Espanha, com um show previsto em Barcelona e, depois, seguirá para os Estados Unidos.