O britânico Jeff Beck, quinto melhor guitarrista do mundo, chega aos 71 anos

Quinto melhor guitarrista de todos os tempos, segundo a revista Rolling Stone, Jeff Beck faz 71 anos nesta quarta, dia 24. Em cinco décadas de carreira, já passeou por vários gêneros diferentes, fazendo uma fusão de estilos que vão desde o jazz e o rock até a música eletrônica.

Nascido Geoffrey Arnold Beck em Wallington, Inglaterra, ele faz a síntese perfeita de técnica brilhante e personalidade, tendo tocado em algumas das mais influentes bandas dos anos 1960, como The Yardbirds, na qual entrou após a saída de Eric Clapton, por recomendação de seu amigo Jimmy Page.

Tempos depois, fundou The Jeff Beck Group. O sucesso chegou em 1975, com o álbum Blow by Blow, em sua carreira solo. Seu mais novo disco, Jeff Beck Live +, foi gravado durante tour de 2014 com sua banda e inclui 14 músicas ao vivo e duas inéditas de estúdio.

Ele também está preparando seu 17.º álbum de estúdio, que deve estar pronto no fim do ano.

Com muitos prêmios Grammy na carreira, dois deles em 2011, ele entrou duas vezes no Hall da Fama do Rock and Roll, uma em 1992, com seu trabalho nos Yardbirds, e outra, em 2009, com sua carreira solo.