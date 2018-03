NY mostra objetos de Michael Jackson que irão a leilão

Aproximadamente 20 objetos pessoais de Michael Jackson, como sua famosa luva branca e a última jaqueta que vestiu com quando estava no Jackson Five, foram exibidos na terça-feira, 24, em Nova York antes de ser leiloados em Los Angeles em algumas semanas. O rei do pop vai vender 2 mil objetos por meio da casa de leilões Julien's Auctions de 22 a 25 de abril, em Beverly Hills.

Veja também:

Ingressos de Michael Jackson são vendidos a US$ 6 mil na web

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Se algum de nós fosse o proprietário destes objetos, o valor total seria de US$ 1,5 a US$ 3 milhões, mas como eles pertencem a Michael Jackson, seu valor sobe para a faixa de US$ 10 a US$ 20 milhões", disse à Agência Efe o diretor da Julien's Auctions, Martin Nolan. Entre as peças de mais destaque do leilão está a luva com cristais Swarovski que o cantor usou em Billie Jean, e que deve ser vendida por mais de US$ 15 mil.

A jaqueta prateada e branca que Michael Jackson vestiu em 1984, durante a última turnê nos EUA dos Jackson Five, também pode alcançar um preço superior a US$ 15 mil. Já a jaqueta negra com detalhes em vermelho e dourado que o rei do pop usou durante a cerimônia do American Music Awards, quando ganhou oito de seus prêmios, também em 1984, está avaliada em US$ 20 mil.

Também serão leiloados alguns móveis e esculturas de Neverland, sua mansão em Santa Barbara (Califórnia), como uma estátua de um índio talhada em bronze, avaliada entre US$ 150 mil e US$ 250 mil. Entre as curiosidades do leilão, há uma ostentosa limusine, com design feito pelo artista em 1999 e com o acabamento em ouro, que deve superar os US$ 120 mil. Parte do dinheiro arrecadado no leilão será destinado à fundação MusiCares, que cuida pelo bem-estar dos profissionais da indústria musical nos Estados Unidos.