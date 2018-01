NX Zero participa do 'Estadão + Música' desta semana

A banda NX Zero será a atração do Estadão + Música desta quarta-feira, 7. Di Ferrero (voz), Gee Rocha (guitarra), Conrado Grandino (baixo), Fi Ricardo (guitarra) e Daniel Weksler estarão ao vivo nos estúdios da TV Estadão para falar sobre a gravação do novo DVD da banda em São Paulo, na próxima quarta-feira, 14, na Audio Club, e os 16 anos de carreira do grupo. O bate-papo começa às 15h.

No repertório da gravação do DVD estarão as 12 faixas do álbum mais recente, Norte, incluindo os sucessos Pedra Murano, Modo Avião e Meu Bem. Comemorando seus 16 anos de carreira, a banda apresenta também seus grandes hits, entre eles Só Rezo, Razões e Emoções e Onde Estiver.

O Estadão + Música vai ao ar todas as quartas-feiras, às 15h, e sempre recebe um artista ao vivo para tocar e conversar sobre música. O programa é transmitido pela página oficial do Cultura Estadão no Facebook.