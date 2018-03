Novo videoclipe do Nação Zumbi traz filhos de Chico Science e Jorge Du Peixe

A música Um Sonho, da banda Nação Zumbi, ganhou videoclipe protagonizado por Louise Taynã, a Lula, e Ramon Lira, respectivamente filhos de Chico Science e Jorge Du Peixe – que assumiu os vocais da banda após a morte de Science.

O curioso é que o filme, dirigido por Pio Figueiroa, retrata a real história de amor do casal. Eles perderam o contato quando crianças, após a morte de Chico Science, se reencontraram na adolescência e, depois, começaram a namorar.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com três dias de duração, as filmagens foram feitas durante um show da banda em São Paulo e em locações no centro da cidade e no bairro de Perdizes. A narrativa se desenrola dentro de um sonho de Lula, enquanto o casal dorme, e mostra o dia a dia dos dois.

Assista ao clipe 'Um Sonho':