Novo tributo a Michael Jackson será em palácio de Viena

Um dos irmãos mais velhos de Michael Jackson, Jermaine, está convidando artistas para se apresentarem diante de Schoenbrunn, que foi a residência do último imperador austro-húngaro, Francisco José. Os produtores do show esperam uma audiência de pelo menos 85.000 pessoas.

Schoenbrunn costuma ser usado como espaço para o concerto anual de verão da Orquestra Filarmônica de Viena.

"O conceito do Tributo é que alguns dos principais artistas do mundo interpretem ao vivo os maiores sucessos de Michael Jackson no palco, em um espaço imperial, compatível com o Rei do Pop," afirmou a produtora World Awards Media em sua página na internet.

Jermaine Jackson anunciou na semana passada no programa de Larry King, na TV a cabo CNN, que o concerto seria em Viena, e não em Londres, como se esperava. Ele será o apresentador do show, provisoriamente marcado para ocorrer entre os dias 22 e 27 de setembro.

"Convidei muitos dos talentos mais aclamados de nossa época," disse Jermaine Jackson no website que promove o concerto. "Muitos já confirmaram que se apresentarão em homenagem a meu amado irmão."

Jermaine Jackson acrescentou que espera que esse tributo seja o primeiro de uma série de concertos beneficentes anuais para manter vivo o "legado humanitário" de seu irmão.

"Quero que as pessoas tenham consciência do lado humanitário de Michael," disse Jermaine Jackson.

"Quero lhes mostrar como sua verdadeira ênfase não era a música ou as apresentações; era a melhoria do mundo. Compreendam isto e vocês começarão a compreender a essência do meu irmão."

World Awards Media informou que "uma parcela substancial dos rendimentos" será doada a três entidades beneficentes. Tanto a data do show como o nome dos artistas serão anunciados em breve, depois do encerramento das conversações com a prefeitura de Viena sobre o cenário do show.

Os ingressos começarão a ser vendidos em 20 de agosto.

(Reportagem de Boris Groendahl)