Novo single do Coldplay tem 600 mil downloads em 24 horas

Mais de 600 mil internautas baixaram o primeiro single do novo álbum do Coldplay nas primeiras 24 horas nas quais esteve gratuitamente disponível na rede, informou nesta quarta-feira, 30, a revista britânica New Musical Express. A canção Violet Hill, primeiro single do novo disco do quarteto britânico, Viva la Vida or Death and All His Friends, está disponível desde as 8h30 - horário em Brasília - de terça-feira no site do grupo. Veja também: Site oficial do Coldplay Grupo Coldplay lança novo álbum em 17 de junho Nas primeiras 12 horas, 300 mil internautas tinham baixado a música e esse número dobrou nas 12 horas seguintes, acrescenta a revista musical em sua edição digital. O primeiro single de novo álbum, que será lançado no dia 12 de junho, estará disponível durante uma semana e também começará a tocar nas rádios de todo o mundo. O grupo, liderado pelo vocalista Chris Martin, também anunciou que fará dois shows gratuitos: em 16 de junho na Brixton Academy de Londres e no dia 23 de junho no Madison Square Garden de Nova York. Viva la Vida or Death and All His Friends, que sairá pela Capitol, o selo britânico da EMI, contém dez novas canções gravadas em Londres, Barcelona e Nova York sob a produção deMarkus Dravs e de Brian Eno, músico conhecido por suas colaborações com o U2. Na capa do disco aparece o lema "Viva la vida" ressaltado em grandes letras brancas sobre o famoso quadro "A Liberdade Guiando o Povo" de Eugène Delacroix, símbolo da Revolução Francesa.