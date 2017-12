Novo single de Madonna vaza e se espalha na internet

A rádio francesa FG tocou em primeira mão nesta sexta-feira, 29, o aguardado novo single de Madonna, 4 Minutes, que tem seu lançamento mundial previsto para o final de março, segundo informações do site oficial da cantora. Veja também: Site oficial de Madonna Site oficial de Timbaland A música, uma dueto com Justin Timberlake, foi produzida por Timbaland e é o carro-chefe de seu novo álbum, Hard Candy, com lançamento previsto no Brasil e Estado Unidos para 29 de abril. Com uma batida dançante, a música segue a consagrada fórmula de Timbaland - que nos últimos anos assinou a produção dos álbuns de Nelly Furtado e Timberlake, best-sellers do pop atual. O lançamento não oficial de 4 Minutes causou alvoroço entre os fãs da cantora, e em pouco tempo dezenas de sites ofereciam o download ilegal da faixa. Hard Candy, 12º álbum de inéditas de Madonna, ainda deve trazer músicas como Beat Goes On, Candy Store e Dance Tonight. O rapper e produtor Pharrell Williams e Nate Danja Hills - que ganhou notoriedade após produzir Gimme More, música de Britney Spears que a trouxe de volta as paradas - ainda participaram da produção do disco. A origem do título - 'bala dura', em português - se deve a obsessão da cantora por doces e traduz o clima do novo trabalho, que mais uma vez aborda temas polêmicos com meiguice, de acordo com o site da artista. "Eu vou te arrebentar, mas você vai se sentir bem com isso", afirmou a cantora em sua página, ao comentar o novo material. O novo álbum de Madonna sucede Confessions On a Dance Floor (2005), último disco inédito da cantora, que chegou ao primeiro lugar da paradas americanas e européias e rendeu hits como Hung Up e Sorry.