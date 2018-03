Novo single de Lady Gaga é comparado a Madonna

O single, um gesto de aceitação à diversidade racial e sexualidade, é a faixa principal do novo álbum do mesmo título a ser lançado em maio. Os álbuns anteriores de Lady Gaga foram "The Fame" e sua versão estendida, "The Fame Monster", ambos com grandes vendas.

Lady Gaga deve cantar a canção ao vivo na entrega dos prêmios Grammy, no domingo.

A cantora de 24 anos, nascida em Nova York, disse que escreveu "Born This Way" em apenas dez minutos e que a canção é um hino ao orgulho gay. Mas vários críticos e fãs observaram que o som é muito semelhante ao sucesso de Madonna "Express Yourself", de 1989.

"Basicamente é 'Express Yourself', de Madonna, retrabalhado com um toque de 'Vogue', de Madonna. É Madonna demais para alguém que procura definir sua própria identidade", escreveu Neil McCormick, crítico do Daily Telegraph de Londres.

Os fãs pensaram a mesma coisa, e "Madonna" e "Express Yourself" rapidamente viraram dois dos principais tópicos no Twitter.

Para alguns jornalistas especializados em música, a semelhança entre as duas canções não passa das influências normalmente derivadas de outros gêneros musicais ao longo das décadas. A revista Rolling Stone atribuiu quatro estrelas, de um total possível de cinco, ao single com toques de house e disco.

"Apesar do gesto óbvio em direção a 'Express Yourself', de Madonna (que por sua vez foi simplesmente a versão de Madonna de 'Respect Yourself', dos Staple Singers), a canção é imbuída de décadas de tradição disco gay", disse a revista.

"'Born This Way' resume todos os mitos complexos de Lady Gaga, sua política, sua angústia existencial católica, o batom borrado, em uma explosão pop brilhante."

Lady Gaga, cujo nome real é Stefani Germanotta, já foi comparada a Madonna muitas vezes pelas táticas de choque que emprega em seus vídeos musicais e apresentações ao vivo, além de suas canções pop dançantes como "Bad Romance" e "Poker Face".

Gaga, que aparece na capa de março da Vogue com cabelo cor de rosa, disse à revista que quer que o novo álbum seja "nada menos que o maior álbum da década".

Ela falou ao programa de TV "60 Minutes", em entrevista que vai ao ar no domingo: "Uma de minhas maiores obras de arte é a arte da fama. Sou mestre na arte da fama."