Novo pacote do Rock in Rio: Emicida, Miguel, Charles Bradley e Benjamin Clementine estão confirmados

Pela segunda vez, o rapper paulistano Emicida foi escalado no Rock in Rio. Desta vez, ele dividirá o palco com o cantor de R&B Miguel, dono de um dos discos mais elogiados de 2015, embora seja um nome pouco conhecido pelo público brasileiro. “Se eu fizer a função de mestre de cerimônias para apresentar o Miguel será ótimo!”, diz Emicida sobre o encontro que encerrará as atividades do palco secundário do festival em 16 de setembro, informado com exclusividade pelo Estado.

Em 2011, Emicida dividiu o palco Sunset com Cidade Negra e Martinho da Vila, numa apresentação que se tornou um DVD. Agora, o sotaque gringo de Miguel vai ao encontro da proposta de trabalho do rapper paulistano de abraçar o pop e encontrar mercado para si no exterior. “Será o encontro de duas músicas negras contemporâneas.”

Mais confirmações. O Rock in Rio faz mais dois anúncios nesta sexta, 17. A programação do palco Sunset em 16 de setembro, além de Emicida e Miguel, também incluirá uma apresentação de Charles Bradley. No dia seguinte, em 17 de setembro, a nova atração anunciada é o excelente britânico Benjamin Clementine. Bradley e Clementine terão um convidado no palco ainda a confirmar.

15 de setembro

- Palco Mundo: Lady Gaga, 5 Seconds of Summer, Ivete Sangalo

16 de setembro

- Palco Mundo: Maroon 5, Fergie, Shawn Mendes e Skank

- Palco Sunset: Miguel + Emicida, Charles Bradley e Blitz + Alice Caymmi + Davi Moraes

17 de setembro

- Palco Mundo: Justin Timberlake e Frejat

- Palco Sunset: Nile Rodgers + Chic e Benjamin Clementine

21 de setembro

Palco Mundo: Aerosmith e Billy Idol

Palco Sunset: Alice Cooper + Arthur Brown

22 de setembro

- Palco Mundo: Bon Jovi e Alter Bridge

- Palco Sunset: Ney Matogrosso + Nação Zumbi

23 de setembro

- Palco Mundo: Guns N’ Roses e The Who

- Palco Sunset: Ceelo Green

24 de setembro

- Palco Mundo: Red Hot Chili Peppers e The Offspring

- Palco Sunset: Sepultura e Supla + Doctor Pheabes