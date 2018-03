Novo museu reúne a história do rock-n-roll britânico Por Michael Kahn LONDRES (Reuters Life!) - Os amantes do rock-n-roll agora têm um lugar novo para soltar seu guitarrista interior e ouvir como bandas britânicas como Beatles, Led Zeppelin e The Clash atravessaram o Atlântico para escrever a história da música. O museu British Music Experience, inaugurado em Londres nesta segunda-feira, usa vídeos, memorabília e outros artefatos para contar a história da música britânica desde a 2a Guerra Mundial, lançando olhares aprofundados sobre gêneros que vão do skiffle ao reggae, passando pelo punk, blues e urbano. Um estúdio interativo equipado com guitarras Gibson, baterias, teclados e um estúdio vocal incentiva visitantes a pegar e tocar os instrumentos para viverem o sonho do rock-n-roll eles próprios, mesmo que por apenas alguns minutos. "Finalmente temos um lar para abrigar os talentos férteis e espantosos que geramos nos últimos 60 anos", disse o presidente do museu, Harvey Goldsmith, que já ajudou a organizar eventos como o Live Aid. O museu, cujos ingressos custam 15 libras (21,34 dólares), fica na grande 02 Arena, em Londres, que Goldsmith e outros esperam converter numa meca musical, algo como o Museu do Rock and Roll existente em Cleveland, Ohio.