Novo lote de ingressos para Madonna em SP está disponível

A partir deste sábado, 1º de novembro, está disponível um novo lote de ingressos para as três apresentações que a cantora americana Madonna fará em São Paulo, nos dias 18, 20 e 21 de dezembro. Veja também: Empresa não dá previsão para entrega de ingressos de Madonna Especial: A controversa Madonna As entradas, que valem para as cadeiras superiores vermelhas e azuis do Estádio do Morumbi, custam R$ 300 e estão sendo vendidos pela Ticketmaster, na internet, no call center, em pontos de venda e nas bilheterias oficiais. De acordo com a organização do evento, os ingressos eram reservados para os proprietários das cadeiras cativas, e foram colocados à venda em outubro. Depois disso, seriam disponibilizados ao público em geral. Ainda há ingressos disponíveis para todos os shows da cantora no País, em São Paulo e no Rio. Além deste lote ainda há ingressos disponíveis para venda em todas as datas de apresentação da cantora, tanto no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, quanto no Estádio do Morumbi, em São Paulo. Pela Internet (sujeito à taxa de conveniência e entrega): www.ticketmaster.com.br Por telefone (sujeito à taxa de conveniência e entrega): 4004-1007 Pontos de Venda (sujeito à taxa de conveniência): Av. Jamaris, 213 Teatro Abril - Av. Brigadeiro Luis Antonio, 411 Bilheteria oficial: Av. das Nações Unidas, 17981