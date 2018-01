Novo filme dos Rolling Stones será dirigido por Andy Goddard, de 'Downton Abbey'

O novo filme dos Rolling Stones, Exile on Main Street: A Season in Hell With the Rolling Stones, terá direção de Andy Goddard, 47, responsável pela série de TV Downton Abbey.

O longa será baseado no livro de 2006 de mesmo nome escrito por Robert Greenfield, o qual conta os eventos de 1971 quando os lendários músicos gravaram o décimo disco de estúdio, Exile on Main Street.

O LP foi escrito por Keith Richards na mansão Nellcôte, no sul da França, quando a banda deixou a Grã-Bretanha para evitar o pagamento de taxas.

Em conversa sobre a experiência, Richards contou anteriormente para a revista Rolling Stone: "Era uma atmosfera estranha. Foi muito, muito sombrio - e empoeirado. Não foi um ótimo ambiente para respirar. Mick Taylor e eu apenas olhávamos através da escuridão e dizíamos: 'OK, o que tem nisso?'".

Os cineastas estão procurando atores para retratar Jagger e Richards, agora com 72 anos. Enquanto isso, o grupo ainda está firme, fazendo concertos em todo o mundo e, recentemente, gravou duas novas músicas com Eric Clapton para seu próximo álbum.